Blaulicht

15:45 Uhr | 23.09.2019

43-Jähriger wird seit Sonnabend vermisst

Wer hat Mariusz Stanula gesehen?

Mit diesem Foto fahndet die Hamburger Polizei derzeit nach dem vermissten Mariusz Stanula. Der 43-Jährige wurde zuletzt am Sonnabend im Bereich der Alfredstraße gesehen. Der Vermisste ist aufgrund einer Erkrankung orientierungslos und lebt in einer Pflegeeinrichtung in Marienthal. Außerdem ist er auf Medikamente angewiesen. Stanula wird wie folgt beschrieben: Osteuropäische Erscheinung, spricht ausschließlich polnisch und trägt sehr kurzes, dunkelblondes Haar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 .