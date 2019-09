Gesellschaft

15:31 Uhr | 23.09.2019

Interdisziplinäre Forschung zu Lärmminderung

Neues Akustiklabor an der HAW

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften am Berliner Tor ist heute das neue Akustiklabor eröffnet worden. Hier soll in Zukunft interdisziplinär zu Akustik und Lärmminderung geforscht werden. Besonders im Fokus stehen sollen dabei die technische Akustik im Bereich Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau. Eröffnet wurde der Neubau von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und dem Präsidenten der HAW.