Stadtgespraech

14:35 Uhr | 23.09.2019

Bundesweit einmalige Speicher- und Versickerungsanlage

Neue Anlage soll vor Überflutungen schützen

In Billstedt entsteht eine bundesweit einmalige Anlage die künftig den Stadtteil vor Überflutungen nach Starkregen schützen soll. Dafür werden sogenannte Rigolen unterhalb des Hein-Klink-Stadions eingebaut. Diese Speicher- und Versickerungsanlagen können bis zu 500 Kubikmeter Regenwasser aufnehmen und so bei heftigem Regen die Kanalisation entlasten. Besonders im Bereich der Möllner Landstraße in Billstedt war es in der Vergangenheit bei starkem Regen immer wieder zu Überflutungen gekommen.