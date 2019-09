Blaulicht

11:08 Uhr | 23.09.2019

Feuerwehrkräfte retten sie aus brennendem Haus

60-Jährige bei Großbrand schwer verletzt

Bei einem Großbrand in Tangstedt ist in der Nacht eine 60-jährige Frau schwer verletzt worden. Nachdem Feuerwehrkräfte sie aus dem brennenden Haus gerettet hatten, musste sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist bislang unklar, der Gebäudeschaden dürfte sich nach Polizeiangaben auf etwa 350.000 Euro belaufen.