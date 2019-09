Blaulicht

12:10 Uhr | 22.09.2019

Frau behauptet eine Schusswaffe zu haben

SEK-Einsatz in Winterhude

In der Hudtwalckerstrasse kam es am frühen Samstagnachmittag zu einem SEK-Einsatz, da die Polizei Informationen darüber erhalten hatte, dass eine Frau in ihrer Wohnung sich und ihre Angehörigen mit einer Schusswaffe bedrohe. Nachdem die Polizei die Tür aufbrechen musste blieb die Suche nach der Waffe allerdings ergebnislos. Zudem stellte sich heraus, dass die Frau alleine in ihrer Wohnung war. Die Frau wurde von der Polizei mitgenommen und wird nun vorerst einem Amtsarzt vorgestellt.