Stadtgespraech

14:29 Uhr | 21.09.2019

10 Millionen Euro sollen hierfür investiert werden

Umbau öffentlicher Plätze verzögert sich

Die Hamburger müssen länger auf den Umbau öffentlicher Plätze warten. Das geht aus einem Bericht des NDRs hervor. Zehn Millionen Euro wollte der Senat in die Umgestaltung von 13 öffentlichen Plätzen in Hamburg investieren. Dies sollte bis 2020 umgesetzt werden. Aus einer Anfrage der FDP geht nun allerdings hervor, das diesbezüglich noch nicht all zu viel passiert sei. Im Moment gibt es nur für drei der 13 Plätze fertige Umbaupläne.