Blaulicht

18:09 Uhr | 20.09.2019

Insgesamt 40 Einsatzkräfte waren vor Ort

Ursache für Flugzeugabsturz weiter unklar

Nach dem Absturz eines Segelfliegers in Boberg, bei dem gestern ein Mann verstarb, ist die Unfallursache weiterhin unklar. Gegen späten Nachmittag war die Maschine kurz vor der Landung abgestürzt und dabei in drei Teile zerbrochen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Piloten feststellen. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wurde zur Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht.