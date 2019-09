Verkehr

16:04 Uhr | 20.09.2019

Volksinitiative für ein Umdenken der Radverkehrspolitik

Radentscheid überreicht Unterschriften

Die Inititative „Radentscheid Hamburg" hat heute im Rahmen eines Volksentscheids über 20.000 Unterschriften an den Senat überreicht. Die Initiative setzt sich für mehr Sicherheit im Hamburger Straßenverkehr ein und für ein Umdenken in der Radverkehrspolitik. Vor sechs Monaten hatten die Verantwortlichen die Volksintitiative „Sicheres Radfahren für alle, überall in Hamburg“ gestartet. Schnell konnten die Verantwortlichen deutlich mehr als die geforderten 10.000 Unterschriften sammeln. Auch die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future haben bei der Unterschriftensammlung mitgeholfen.