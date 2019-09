Blaulicht

13:57 Uhr | 20.09.2019

Auto kommt von der Straße ab

Unfall in Wandsbek

In Wandsbek ist es heute zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Toyota zunächst einen Kleinwagen gerammt hat und anschließend von der Straße abkam. Dabei riss das Auto ein Verkehrsschild um. Die Fahrt endete dann an einem Laternenmast. Nach ersten Informationen soll der Fahrer des Wagens offenbar einen Schwächeanfall erlitten und so die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Umstehende Passanten konnten sich noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich bringen.