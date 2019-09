Stadtgespraech

18:17 Uhr | 19.09.2019

Etwa 30.000 Demonstranten erwartet

Vorbereitungen auf großen Klimastreik

Seit dem 14. Dezember gehen in Deutschland jeden Freitag Schüler und Studenten auf die Straße um für eine konsequente Klimapolitik zu demonstrieren. Morgen steht nun wohl der bisher größte Klimastreik an. Allein hier in Hamburg werden rund 30.000 Demonstranten erwartet. Unter dem Motto “Alle fürs Klima” sind morgen nicht nur Schüler und Studenten, sondern alle Hamburger aufgerufen, sich an den Protesten zu beteiligen.