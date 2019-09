Verkehr

18:12 Uhr | 19.09.2019

Straße sackt in Stollen ab

Ehestorfer Heuweg bleibt weiterhin gesperrt

Die Baustelle am Ehestorfer Heuweg ist seit über zwei Jahren eine der umstrittensten in Hamburgs Süden. Mehrere Vollsperrungen stellen die knapp 9000 Pendlern auf dem Weg zwischen Harburg und Neugraben täglich auf eine Geduldsprobe. Ursprünglich sollte die aktuelle Vollsperrungen noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Doch Aufgrund von Braunkohle-Arbeiten vor 100 Jahren wird daraus aber erstmal nichts.