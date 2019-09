Blaulicht

10:27 Uhr | 19.09.2019

Verdächtige vorläufig festgenommen

Polizisten stürmen Wohnung in Niendorf

Heute Morgen hat die Polizei eine Wohnung in Niendorf gestürmt. Dort haben die Beamten nach Männern gesucht, gegen die wegen illegalem Waffenbesitz ermittelt wird. Die beiden Verdächtigen wurden jedoch nicht in der Wohnung angetroffen, auch konnten keine Schusswaffen sichergestellt werden. Die Männer konnten allerdings wenig später in einer anderen Wohnung im Stadtgebiet entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach bislang unbestätigten Informationen soll es sich um Mitglieder einer kriminellen Gruppierung handeln, der weitere schwere Delikte vorgeworfen werden.