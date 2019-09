Politik

08:49 Uhr | 19.09.2019

Heimspiel für Olaf Scholz

SPD-Regionalkonferenz in Hamburg

Die Kandidaten für den SPD-Bundesparteivorsitz haben sich gestern Abend auf Kampnagel den Parteimitgliedern vorgestellt. Darunter war auch Hamburgs ehemaliger Bürgermeister und Vizekanzler Olaf Scholz, der zusammen mit Klara Geywitz antritt. Es war die 13. von insgesamt 23. Regionalkonferenzen. Die letzte findet dann am 12. Oktober in München statt. Das Favoritenduo soll anschließend über eine Mitgliederbefragung bestimmt werden. Das Ergebnis wird am 26. Oktober verkündet. Im Dezember wird die neue Spitze dann auf dem Bundesparteitag der SPD gewählt.