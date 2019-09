Kunst und Kultur

17:25 Uhr | 18.09.2019

Kunst und Kultur auf dem Heiligengeistfeld

Reeperbahnfestival: Festival Village

Heute ist es wieder so weit: das Reeperbahnfestival 2019 öffnet seine Türen - und das bereits zum 14. Mal. Offiziell Eröffnet wird heute Abend unter der Moderation von Charlotte Roche und Ray Coks im Operettenhaus auf dem Spielbudenplatz. Insgesamt dürfen sich die Besucher in den vier Tagen auf über 600 Konzerte freuen. Aber das ist noch lange nicht alles. Im Festival Village verwandeln Künstler aus Arts, Music und Film einen Teil des Heiligengeistfelds in ein idyllisches Künstlerdorf. Und das haben wir uns heute mal angeschaut.