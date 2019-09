Stadtgespraech

12:11 Uhr | 18.09.2019

Nach schwerer Tierquälerei an Deichschafen

Bezirksamt Mitte erstattet Strafanzeige

Im Fall der schweren Tierquälerei an Deichschafen in Moorwerder hat das Bezirksamt Mitte nun Strafanzeige erstattet. Wie aus einer Mitteilung hervor geht, hätte die Betriebsführung in der Schäferei trotzt mehrfacher Kontrollen keinen gute Zustand erreicht. Der Vertrag mit der Stadt zu Beweidung der Deichflächen wird daher beendet. In der Schäferei war es zu schwerer Tierquälerei gekommen, mehrere Tiere waren aufgrund der katastrophalen Bedingungen verendet. Der Schäfer soll mit seinen rund 1000 Tieren unterdessen verschwunden sein.