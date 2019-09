Gesellschaft

09:58 Uhr | 18.09.2019

Zwei Drittel aller Schulabgänger starten Ausbildung

Duale Ausbildungen stark im Trend

In keinem anderen Bundesland haben so viele Jugendliche eine duale Ausbildung angefangen wie in Hamburg. Das geht aus dem „Ländermonitor berufliche Bildung“ der Bertelsmann-Stiftung hervor. So begannen von rund 23.000 Schulabgängern, zwei Drittel die Kombination aus Berufsschule und Lehre. Das entspricht zwei Drittel aller Schulabgänger. Dabei konkurrieren die Schulabgänger immer wieder mit Bewerbern aus angrenzenden Bundesländern. So sind ein Drittel der Ausbildungsstellen mit Nicht-Hamburgern besetzt.