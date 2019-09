Stadtgespraech

17:37 Uhr | 17.09.2019

Preis geht an die Grundschule an der Bürgweide

Verleihung des Deichmann-Förderpreises

Die Grundschule an der Bürgweide in Wilhelmsburg hat heute den Deichmann-Förderpreis für Integration als Landessieger entgegen genommen. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis zeichnet Schulen, Projekte und Initiativen aus, die sich für benachteiligte Kinder einsetzten und ihren Weg in das Berufsleben unterstützten. Die Grundschule an der Burgweide bietet neben einer ganztägigen Förderung unter anderem auch Elternkurse, lebenspraktische Unterrichtsfächer und einen schülerbetriebenen Kiosk, in dem Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung gemeinsam mit anderen Schülern zusammen arbeiten. Bereits zum 15. Mal verleiht Deichmann den Preis für Integration.