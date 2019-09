Blaulicht

16:40 Uhr | 17.09.2019

Ursache für Unfall mit Sportboot weiter unklar

Nach Kollision am Wochenende

Nachdem am Sonnabend bei den Cruise Days eine Fähre und ein Sportboot vor dem Anleger am Fischmarkt in Altona kollidiert sind, ist die Unfallursache weiterhin unklar. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, konnte das 15 Meter lange und gesunkene Sportboot nun geborgen werden. Die Hafenfähre hatte nach der Kollision nur einige Kratzer. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.