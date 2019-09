Stadtgespraech

18:50 Uhr | 16.09.2019

Aktivisten stellen sich gegen Pläne der HPA

Vollhöfner Weiden: Abholzen oder Erhalten?

Es waren Szenen die an die Proteste im Hambacher Forst erinnerten. Vier Tage lang hatten Demonstranten vergangene Woche in Wilhelmsburg in Bäumen ausgeharrt um gegen die Rodung eines Waldgebietes zu protestieren. Jetzt steht das nächste Waldgebiet in Hamburg in der Diskussion. Dieses Mal geht es um die Vollhöfner Weiden in Altenwerder.