Verkehr

17:53 Uhr | 16.09.2019

Informationen zum Mobilitätsverhalten

Bürgerdialog zur Mobilitätswoche gestartet

In den kommenden drei Jahren soll gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern ein neues Konzept für die gesamtstädtische Mobilität in Hamburg erarbeitet werden. Die Auftaktveranstaltung dazu hat heuteim Rahmen der europäischen Mobilitätswoche auf dem Rathausmarkt stattgefunden. Um die Hamburgerinnen und Hamburger aktiv miteinzubeziehen wurden an drei Mitmachstationen Fragen zum Mobilitätsverhalten gestellt und Meinungen für die weitere Planung aufgenommen. In den kommenden Wochen startet zusätzlich der „Mobilitätsdialog on Tour“, bei dem die Stadt an acht Standorten über den Prozess informiert und Informationen zum Mobilitätsverhalten einholt.