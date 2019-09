Gesellschaft

06:46 Uhr | 16.09.2019

Im Kampf gegen Einwegflaschen

100 neue Wasserspender geplant

Der Rot-Grüne Senat will in Hamburg in den nächsten Jahren rund 100 neue Wasserspender aufstellen. Das berichtet das Hamburger Abendblatt und beruft sich auf einen Bürgerschaftsantrag beider Fraktionen. Dadurch soll jeder die Möglichkeit haben, seine Wasserflasche gratis aufzufüllen. Die Nutzung von Einwegflaschen soll so überflüssig gemacht werden. Fünf öffentliche Wasserspender gibt es bereits in Hamburg.