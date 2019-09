Blaulicht

17:31 Uhr | 15.09.2019

Zug von großem Polizeiaufgebot begleitet

HSV-Fans marschieren bis auf den Kiez

In der Nacht zu Sonntag marschierten knapp 300 HSV-Fans in geschlossener Formation bis auf den Kiez. Begleitet wurde der Zug von einem großen Aufgebot an Bereitschaftspolizisten. Auf Höhe des Millerntor-Stadions versuchten knapp 250 St. Pauli-Fans zu den HSV-Fans durchzustoßen, was jedoch von den Polizisten verhindert werden konnte. Hintergrund ist das Derby zwischen den beiden Vereinen, das am Montag im Millerntor Stadion stattfindet.