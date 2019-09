Stadtgespraech

17:30 Uhr | 15.09.2019

Rund 86.000 Besucher

16. Nacht der Kirchen in Hamburg

Am Sonnabend besuchten rund 86.000 Menschen die 16. Nacht der Kirchen in Hamburg. Unter dem Motto „Herz auf laut“ fanden in mehr als 100 Kirchen Veranstaltungen statt, darunter Lesungen, Gottesdienste und Konzerte. Rund 150 Menschen demonstrierten am Rande der Nacht der Kirchen auf der Willy-Brandt-Straße für ein besseres Verkehrskonzept der sogenannten „Ost-West-Straße“, die die Alt- und Neustadt, voneinander trennt.