Stadtgespraech

17:27 Uhr | 15.09.2019

Große Parade mit Feuerwerk

Höhepunkt der Hamburger Cruise Days

Zum siebten Mal haben an diesem Wochenende die Hamburger Cruise Days stattgefunden. Höhepunkt der Veranstaltung war auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Parade mit Feuerwerk am Sonnabend, bei der fünf Kreuzfahrtriesen, begleitet von 20 Booten die Elbe hinab fuhren. Angeführt wurde die Parade von der „AIDAperla“. Wegen des hohen Schadstoffausstoßes der Kreuzfahrtschiffe, hatte es während der Cruise Days verschiedene Proteste von Umweltschützern und der Partei die Linke gegeben.