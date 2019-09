Stadtgespraech

20:06 Uhr | 13.09.2019

Festakt in der Laeiszhalle

100 Jahre Waldorfschulen

Die Waldorfschule heute mit zahlreichen Vorführungen ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Dazu zählten Konzerte und ein Festakt in der Laeiszhalle sowie ein großes Fest in Planten und Blomen. Vor 100 Jahren war die erste Waldorfschule in Stuttgart eröffnet worden. Eine weite folgte kurz darauf in Hamburg. Die Waldorfschulen wollen eine ganzheitliche Bildung ermöglichen.