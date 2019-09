Stadtgespraech

17:18 Uhr | 13.09.2019

Protest richtet sich auch gegen die Cruise Days

"Fridays for Future"-Demonstration

Auch heute hat in Hamburg wieder eine "Fridays for Future"-Demonstration stattgefunden. Unter dem Motto „No Go for Climate“ protestierten die Umweltschützer gegen die Hamburg Cruise Days, zu denen am Wochenende 12 Kreuzfahrtschiffe erwartet werden. So würde unsere Zukunft für deren Profit zerstört werden, so die Demonstranten. Vom Hachmannplatz zogen die Schülerinnen und Schüler zum Rathausmarkt.