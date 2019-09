Stadtgespraech

06:50 Uhr | 13.09.2019

Des einen Freud - des anderen Leid

Heute starten die Hamburg Cruise Days

Heute starten die Hamburger Cruise Days. Erwartet werden zu dem Spektakel rund eine halbe Million Zuschauer. Insgesamt werden 12 Kreuzfahrtschiffe in Hamburg festmachen. Neben einem bunten Programm rund um die Landungsbrücken ist vor allem die Parade am Sonnabend ein Highlight. Begleitet von Feuerwerken und rund 20 Booten ziehen die beleuchteten Kreuzfahrtriesen die Elbe entlang. Umweltschützer kritisieren die Cruise Days schon länger, so würde Hamburgs Luft unnötig belastet werden. Mehrere Protestaktionen sind bereits angekündigt worden.