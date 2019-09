Sport

05:44 Uhr | 13.09.2019

Bezeichnet den HSV als seine neue Familie

Jatta äußert sich erstmals nach Ermittlungen

Der HSV-Stürmer Bakery Jatta hat sich erstmals nach den Ermittlungen gegen seine Identität geäußert. So bedankte er sich auf der Social-Media-Plattform Instagram vor allem bei seinem Verein, den er als seine neue Familie bezeichnete, bei Trainer Dieter Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt. Sie hätten ihn in dieser schweren Zeit stets unterstützt. Die vergangenen Wochen bezeichnete der Gambier als schwierigste Zeit seiner Karriere! Die Sport Bild hatte über Zweifel an Jattas Identität berichtet. Gegen den Stürmer war ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, außerdem hatten drei Clubs gegen die Wertung ihrer Niederlagen gegen den HSV geklagt.