Blaulicht

16:10 Uhr | 12.09.2019

30-Jähriger vorläufig festgenommen

Mann bedroht Freundin mit Waffe

In Altona ist die Polizei am Nachmittag zu einem Einsatz gerufen worden, weil ein 30-jähriger Mann seine Freundin mit einer Waffe bedroht hatte. Die Frau konnte die Waffe an sich nehmen und flüchtete anschließend zu einer Nachbarin. Der 30-Jährige verschanzte sich in der Wohnung, Polizeibeamte konnten ihn wenig später überwältigen und festnehmen.