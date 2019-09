Verkehr

13:44 Uhr | 12.09.2019

Radverkehr wird künftig flächendeckend analysiert

40 Messstationen für Hamburgs Radverkehr

Hamburgs Radverkehr soll künftig mit rund 40 Messstellen analysiert werden. Dafür baut Hamburg als erste Stadt in Deutschland ein flächendeckendes Netz aus unsichtbaren, automatischen Dauerzählstellen zur Erfassung des Radverkehrs auf. Insgesamt werden rund 100 Wärmebild-Detektoren installiert. Die bisherige Messstation an der Außenalster war in der Vergangenheit immer wieder als ungenau kritisiert worden. Um künftig genaue Messergebnisse zu gewährleisten, wurde die alte Induktionsschleifentechnik in den neuen Stationen durch optische Sensoren ersetzt. Die Kosten von rund 1,4 Millionen Euro werden zur Hälfte vom Bund finanziert.