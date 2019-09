Stadtgespraech

11:53 Uhr | 12.09.2019

Bürgermeister Tschentscher stellt sich den Fragen

Bürgerdialog in Wilhelmsburg

Gestern Abend hat sich Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher beim Pegelstand in einer offenen Bürgerdiskussion den Fragen der Wilhelmsburger gestellt. Mehrere Initiativen hatten zu dem Abend unter dem Motto: „Was ich dem Bürgermeister schon immer mal sagen wollte“ im Bürgerhaus eingeladen. Diskutiert wurde dabei über die Themen: Gutes Zusammenleben in einer internationalen Stadt, Neue Visionen und Impulse für die Stadtentwicklung, Stärkung der Bildung auf den Elbinseln und eine klimafreundliche Mobilität statt einer Stadtautobahn durch den Hamburger Süden. Im Rahmen des Themas „Bezahlbarer Wohnraum für alle“ wurde besonders hitzig über die Abholzung eines Waldgebiets diskutiert, gegen die in den letzten Tagen einige Aktivisten mit Baumbesetzungen demonstriert hatten. Nach der Veranstaltung waren viele Bürger enttäuscht, dass ihre Forderungen offenbar trotzdem weiterhin wenig berücksichtigt werden.