Kunst und Kultur

17:56 Uhr | 11.09.2019

Wie aus arbeitslosen Männern Stripper werden

Neue Komödie im Winterhuder Fährhaus

Kein Geld, keine Arbeit, keine Perspektive - so geht es fünf Freunden einer heruntergekommenden Industriestadt in England. Aus der Not heraus schmieden sie einen Plan um ihren Sorgen ein für alle Mal ein Ende zu setzen: sie wollen Stripper werden. Stoff genug für die neue Komödie „Ladies Night“ im Winterhuder Fährhaus.