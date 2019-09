Sport

15:14 Uhr | 11.09.2019

Darts-Elite erneut in der Barclaycard-Arena

Darts-Team-WM 2020 wieder in Hamburg

Die Darts-Profivereinigung PDC veranstaltet die offiziele Team-WM auch 2020 in Hamburg. Zuletzt traten Niederländer Michael van Gerwen und andere Darts-Weltstars diesen Sommer in der Barclaycard Arena an. Die Team-WM gilt als eines der wichtigsten internationalen Turniere der Darts-Welt.