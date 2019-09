Sport

15:13 Uhr | 11.09.2019

HSV-Verteidiger schrie vor Schmerzen

Gyamerah beim HSV-Training schwer verletzt

HSV-Verteidiger Jan Gyamerah hat sich in der Trainingseinheit am Mittwochvormittag schwer verletzt. Nach einem Zweikampf mit Josha Vagnoman bleibt der Neuzugang vor schmerzen schreiend auf dem Boden liegen. Zwei Krankenwagen fahren wenig später auf das Trainingsgelände im Volkspark. Gyamerah wird anschließend am Tropf ins Krankenhaus transportiert. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.