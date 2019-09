Blaulicht

14:15 Uhr | 11.09.2019

Aktivisten verlassen ihre Plattform

Baum-Besetzung in Wilhelmsburg ist beendet

Die Baum-Besetzung in Wilhelmsburg ist beendet. Gegen 13 Uhr verließen die letzten drei verbleibenden Umweltaktivisten ihre Plattform in den Bäumen. Seit Sonntag hatten sie dort verharrt, um gegen die geplante Rodung des Waldstückes am Honartsdeicher Weg zu protestieren. Dort sollen 1.100 Wohnungen im Rahmen des neuen Spreehafenviertels entstehen. Am Montag hatte die Polizei bereits drei Aktivisten abgeführt.