Blaulicht

10:00 Uhr | 11.09.2019

Über 10 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Razzia in drei Bundesländern

In Eimsbüttel haben Einsatzkräfte einer Beweismittel- und Festnahmeeinheit des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein am frühen Morgen eine Wohnung gestürmt. Der Einsatz war Teil einer größeren Razzia, bei der insgesamt 16 Objekte in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht wurden. Hintergrund sind laut Polizei Ermittlungen gegen 10 Männer und eine Frau, denen die Bildung einer kriminellen Vereinigung und die Verschiebung von Geldern nach Syrien. Die Flensburger Staatsanwaltschaft prüft nun den Verdacht der Terrorfinanzierung. Bei den Razzien konnten größere Geldbeträge sichergestellt werden. Zudem wurden zwei der verdächtigen Männer festgenommen.