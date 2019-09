Gesellschaft

15:56 Uhr | 10.09.2019

"Das ist Pflege"

Kampagne für Pflegeberufe gestartet

Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks und Schulsenator Rabe haben heute den Startschuss für die große Pflegeberuf-Kampagne „Das ist Pflege“ gegeben. Mit der Aktion soll ein Überblick über die vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten geschaffen und ein authentisches Bild vom Berufsalltag vermittelt werden. Eigens für die Kampagne wurde ein sogenannter „Hero-Film“ mit Pflegerinnen und Pflegern gedreht, der in den kommenden Monaten im Vorprogramm der Hamburger Kinos und auf zahlreichen Social-Media-Plattformen zu sehen sein wird. Das Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus kritisiert die Kampagne als reine Augenwischerei. So würde die Situation in den Einrichtungen schön gezeichnet, anstatt die Arbeitsbedingungen real zu verbessern.