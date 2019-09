Wirtschaft

15:17 Uhr | 10.09.2019

Überschuss von 1,6 Milliarden Euro

Positive Konzernbilanz 2018

Finanzsenator Andreas Dressel hat heute die Hamburger Konzernbilanz des Jahres 2018 vorgestellt. So habe man in der Konsolidierung der städtischen Finanzen bemerkenswerte Fortschritte erzielen können. Mit einem Überschuss von 1,6 Milliarden Euro wurde 2018 sogar das beste Ergebnis seit Einführung der kaufmännischen Geschäftsberichte erzielt. Gleichzeitig jedoch stieg die Verschuldung des Konzerns Hamburg auf 48 Milliarden Euro an. Verantwortlich dafür sei vor allem der Verkauf der HSH-Nordbank.