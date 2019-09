Kunst und Kultur

15:17 Uhr | 10.09.2019

Von Welturaufführung über Europapremieren

Das erwartet uns auf dem Filmfest 2019

Bereits zum 27. Mal findet in diesem Jahr das Hamburger Filmfest statt. Vom 26. September bis zum 05. Oktober werden 144 Filme aus 56 Ländern in den Kinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Studio und Passage gezeigt. Ein Großteil der Filme wird dabei von den Filmschaffenden persönlich vorgestellt. Das gesamte Programm ist ab heute online zu finden auf der Homepage des Filmfestes. Festivalleiter Albert Wiederspiel hat uns erzählt, worauf sich Hamburger Filmfans so freuen können.