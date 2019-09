Sport

13:26 Uhr | 10.09.2019

SV Wilhelmsburg kommt auf die Adolf-Jäger-Kampfbahn

Altona 93 kickt für den guten Zweck

Regionalligist Altona 93 kickt für den guten Zweck. Auf der heimischen Adolf-Jäger-Kampfbahn empfängt das Team von Trainer Berkan Algan am Mittwoch um 19 Uhr den Süd-Bezirksligist SV Wilhelmsburg. Das Vereinhaus der Wilhelmsburger brannte vor zwei Wochen nieder. Der Eintrittspreis in Höhe von 10€ soll direkt an den Verein gehen.