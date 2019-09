Gesellschaft

12:58 Uhr | 10.09.2019

Tierheim macht auf Missstände aufmerksam

Schwere Tierquälerei von Deichschafen

Das Hamburger Tierheim macht aktuell auf schwere Tierquälerei von Deichschafen aufmerksam. So sei es in Moorwerder vermehrt zu Missständen und Todesfällen von Deichschafen gekommen. Explizit nennt das Tierheim eine Schäferei in der es immer wieder zu Tierquälerei gekommen sei. Auch das Veterinäramt sei bereits kontaktiert worden. Das Tierheim bittet Zeugen, Beobachtungen zum Leid der Schafe vom Moorwerder Hauptdeich zu melden.