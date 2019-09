Stadtgespraech

07:37 Uhr | 10.09.2019

Rund 530.000 Kilometer zurückgelegt

Halbzeit beim Stadtradeln

Seit dem Start der Aktion STADTRADELN am 30. August haben die Teilnehmer bisher zusammen eine Strecke von rund 530.000 Kilometern zurückgelegt. Mehr als 5.500 Radfahrerinnen und Radfahrer nehmen in 734 Teams an dem Projekt teil und treten für bessere Luft und Klimaschutz sowie mehr für Radverkehr in die Pedale. Auch Umweltsenator Jens Kerstan beteiligt sich an dem Projekt. Ziel der Kampagne in Hamburg ist es, innerhalb von drei Wochen gemeinsam eine Millionen Kilometer zurückzulegen.