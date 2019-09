Gesellschaft

05:32 Uhr | 10.09.2019

Mehr als 84 Millionen Kubikmeter verbraucht

Wasserverbrauch in Hamburg

In Hamburg sind bis zum September dieses Jahres über 84 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verbraucht worden. Das geht aus aktuellen Zahlen von Hamburg Wasser hervor, die Hamburg1 vorliegen. Im Vergleich zum vorigen Jahr sind das über 2 Millionen Kubikmeter weniger. Die Abgabemenge ist in Betracht auf die letzten knapp 20 Jahren die zweithöchste. Im letzten Jahr wurde die bisher höchste Menge an Wasser abgegeben.