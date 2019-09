Verkehr

18:33 Uhr | 09.09.2019

Grüne fordern Obergrenze

Debatte um SUV in der Innenstadt

Über Sportgeländewagen in Städten wird schon länger diskutiert- bisher ging es vor allem um Klimaschädlichkeit. Nach dem schweren Unfall mit vier Toten am Freitag in Berlin geht es nun auch um die Frage der Sicherheit. Die Grünen in Berlin fordern jetzt eine Obergrenze für SUV.