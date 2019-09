Politik

17:02 Uhr | 09.09.2019

"Klimaschutz muss langfristig entwickelt werden"

CDU fordert Klimaschutzgesetz für Hamburg

Die CDU fordert mehr Verlässlichkeit beim Klimaschutz und plädiert für ein verbindliches Klimaschutzgesetz für Hamburg. Das sei ein Ergebnis der Klausurtagung am vergangenen Wochenende in Bremen, so der Fraktionsvorsitzende André Trepoll heute. Die Partei wolle nun einen Gesetzesvorschlag vorlegen und damit ein Angebot an Rot-Grün machen. Die geplante Fortschreibung des Klimaplans sei nicht verbindlich genug, sagte Marcus Weinberg, Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl.