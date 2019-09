Gesellschaft

16:01 Uhr | 09.09.2019

Polizei versucht Protestaktion zu beenden

Bäume in Wilhelmsburg noch immer besetzt

Große Aufregung herrscht aktuell in Wilhelmsburg. Denn seit gestern besetzten mehrere Umweltaktivisten ein Waldstück am Honartsdeicher Weg. Auf einer Holzplattform in etwa fünf Metern Höhe haben sich die Aktivisten mit Schlafsäcken und Hängematten niedergelassen und weigern sich seitdem, die Bäume zu verlassen. Die Polizei musste mehrere Unterstützer wegtragen und versucht derzeit die Protestaktion zu beenden. Hintergrund der Baumbesetzung ist die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße und der Neubau des Spreehafenviertels , für den mehrere Bäume gefällt werden sollen. Erst gestern hatten Anwohner mit einem Nachbarschaftsfest gegen die Baupläne protestiert.