Stadtgespraech

14:29 Uhr | 09.09.2019

Tafel soll den Altkanzler ehren

Gedenktafel für Helmut Schmidt

Zu Ehren des Altkanzlers Helmut Schmidt ist heute eine Gedenktafel am Gebäude der Wochenzeitung „Die Zeit“ enthüllt worden. Über 30 Jahre lang hatte der Hamburger SPD-Politik für die Zeitung gearbeitet. In Auftrag war die Gedenktafel von der Patriotischen Gesellschaft gegeben worden, die Helmut Schmidt für seine prägende Rolle in der Deutschen Politik ehren möchte. 2015 war der Altkanzler im Alter von 96 Jahren in Hamburg verstorben.