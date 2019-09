Blaulicht

14:26 Uhr | 09.09.2019

Zwei Festgenommene wieder entlassen

Haftbefehle nach Schießerei erlassen

Nach den Schüssen in Neuallermöhe am vergangen Freitag sind nun zwei Haftbefehle erlassen worden. Das hat die Polizei bekannt gegeben. So stehen ein 15-Jähriger und dessen 22-jähriger Bruder unter dringendem Tatverdacht. Zwei weitere Verdächtige, die noch am Freitag festgenommen worden waren, wurden entlassen. Das Opfer, das bei der Tat mit drei Schüssen in den Bauch- und Beinbereich schwer verletzt worden war, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe sind weiterhin unklar.