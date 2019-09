Verkehr

12:40 Uhr | 09.09.2019

Autonomer Bus in der HafenCity

Positive Bilanz der ersten "HEAT"-Testphase

Die Hochbahn hat die erste Testphase des autonomen Kleinbusses in der HafenCity nach einem Monat abgeschlossen. Die Projektleiter des sogenannten „HEAT“-Projektes zeigten sich zufrieden mit dem ersten Verlauf. So habe das Fahrzeug Hindernisse irrtumsfrei erkannt und regelkonform gehandelt. Bis zum Beginn der zweiten Testphase im Frühjahr 2020, sollen die Daten ausgewertet und die Technik weiterentwickelt werden. Ab Mitte kommenden Jahres sollen in dem autonomen Linienbus testweise auch Fahrgäste mitfahren können.