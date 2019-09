Sport

12:10 Uhr | 09.09.2019

Duo hofft auf Olypiateilnahme

Ludwig und Kozuch gewinnen World Tour Finale

Die Hamburger Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben das World Tour Finale in Rom für sich entscheiden können. So gewann das HSV-Duo mit 2:0 im Endspiel gegen die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa. Nun hoffen die beiden auf eine Olympiateilnahme in Tokio 2020. In der Olympiarangliste des Weltverbandes werden die beiden derzeit auf Platz 13 geführt.